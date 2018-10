SPORT – Non c’è due senza tre: Ultrabericus Winter marcia verso la terza edizione

Ultrabericus veste guanti e berretto e si prepara per la sua terza edizione nella versione Winter Trail. Dopo l’esordio nel 2016, il percorso dicembrino sui colli Berici targato Ultrabericus Team si prepara ad accogliere una nuova ondata di runners indefessi. Non bastano le temperature rigide e le giornate più corte a raffreddare la voglia di correre dei tanti appassionati vicentini e non solo. Solo così si spiega la fame di pettorali che la pagina web di iscrizione alla gara sta registrando a più di un mese dal via.

Oltre la metà dei 900 pettorali a disposizione se ne è già volato, ma le registrazioni continuano a fioccare. Come per le precedenti edizioni le opzioni per i concorrenti saranno due: gara corta Winter Speed con 17 km di lunghezza e un dislivello di 600 mD+ oppure gara lunga Winter Integrale con il chilometraggio che sale a 34 km e il dislivello positivo che sale a 1.400 m. A fare da teatro della sfida che profumerà già di Natale il maestoso paesaggio dei Colli Berici, del Lago di Fimon per toccare, uno dopo l’altro, i sette campanili delle rispettive frazioni del Comune di Torri di Arcugnano. Sotto i piedi, nel perfetto stile ultraberico, asfalto ridotto ai minimi termini a favore dei sentieri che si immergono nei boschi poco distanti da Vicenza.

Il 15 ottobre si è chiuso il primo scaglione di iscrizioni a prezzo agevolato, dal 16 e fino alla chiusura si sale a 30,00 euro per l’Integrale e 20,00 euro per la gara Speed.



Il programma di gara prevede lo sparo d’inizio alle 9.30 del prossimo 2 dicembre. Starting line e finish line confermate in Piazza Mariano Rumor a Torri di Arcugnano e per chi non fosse sazio di winter run, Ultrabericus Winter trail viaggerà in accoppiata con il Garda Trentino Xmas Trail, in programma il 15 dicembre 2018 a Torbole sul Garda (TN). A conclusione di quest’ultima manifestazione verranno assegnati anche i premi del Winter Xmas Trail Challenge ai migliori atleti per somma di tempi nelle due prove.

A supportare Ultrabericus Winter, accanto al Comune di Torri di Arcugnano e alla Proloco di Torri di Arcugnano, troviamo i partner del Circolo Fotografico Leoniceno, dell’Associazione Neve e Roccia, dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza, della Croce Rossa Italiana e gli sponsor New Balance, iRun, Maggiore e Loison.