SPORT – Mister Diesel “batte” il Cav: Vicenza ne segna 3 al Monza

Il L.R. Vicenza di Renzo Rosso batte il Monza di Silvio Berlusconi, grande assente ieri sera dopo i rumors che lo davano per presente in tribuna ospite dell’amico bassanese. Lo stop per i brianzoli è arrivato proprio ieri sera in un gremitissimo Menti (9.100 spettatori presenti), alla settima giornata: i biancorossi infatti hanno vinto 3-0. Un risultato piuttosto netto maturato prima della mezz’ora: Vicenza in vantaggio al 19’ con Giacomelli dal limite e raddoppio dieci minuti più tardi firmato da Arma di testa (servito sempre da Giacomelli). Al 64’ la rete che ha chiuso il discorso: doppietta di Giacomelli rasoterra. In cima alla classifica del girone B continua la corsa del Pordenone, vittorioso a casa della Vis Pesaro e salito a 15 punti. Al secondo posto sale il Vicenza (13), davanti a Sud Tirol (12), Triestina, Ravenna, Monza e Fermana (11).

L.R. VICENZA (4-3-1-2)

Grandi; Andreoni, Bizzotto, Mantovani, Stevanin; Laurenti, De Falco, Nicolò Bianchi; Curcio; Giacomelli, Arma. A disposizione: Albertazzi, Davide Bianchi, Solerio, Bonetto, Zonta, Tronco, Zarpellon, Rover, Maistrello, Gashi. All.: Colella

MONZA (4-3-2-1)

Liverani; Caverzasi, Negro, Riva, Tentardini; Barba, Guidetti, Palesi, D’Errico, Ceccarelli; Cori. A disposizione: Sommariva, Galli, Origlio, Giorno, Brero, Jefferson, Tomaselli, Brignoli, Adorni, Otele, Iocolano, Cavaliere. All.: Zaffaroni

ARBITRO

Cipriani di Empoli (Berti, Colinucci)

RETI

19′ 1t Giacomelli (V), 28′ 1t Arma (V); 19′ 2t Giacomelli (V)

NOTE

Ammoniti Laurenti (V), Guidetti (M)