SPORT – L’Arzichiampo fa la storia e vola in serie C

L’Arzichiampo è matematicamente promosso in Serie C, grazie alla vittoria al Dal Molin contro l’Este degli ex Vicenza Ferchichi, Giusti, De Giorgio e Zanini. In Valle del Chiampo è quindi festa grande per la squadra di Chilese, per la prima volta promossa in serie C. L’Arzichiampo ha battuto il team di Zanini per 1 a 0 e si è presentata all’ultima giornata con tre punti di vantaggio sul Feltre. Il gol della vittoria è di Antoniazzi, al 58′, quando i più di mille presenti al Dal Molin restano ancora col fiato sospeso, aspettando le notizie da Feltre. Ma alla fine la vittoria sull’Este è sufficiente ad entrare nella storia, perchè il Feltre ha perso tre a due a Levico e ad una giornata dal termine abbandona le speranze di promozione.

“Complimenti sincerissimi al presidente Lino Chilese, a tutta la squadra e ai tifosi arzignanesi: la promozione in Serie C dell’Arzignano Valchiampo segna un passaggio epocale ed è un modo eccezionale per festeggiare i 99 anni del club giallo-celeste. Complimenti ancora e soprattutto un grande in bocca al lupo per un futuro da campioni” Così il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti saluta la promozione della squadra di calcio di Arzignano e “l’approdo, con una giornata d’anticipo, dei giallocelesti nel mondo del professionismo calcistico – ha detto Ciambetti – Promozione meritatissima: Antoniazzi oggi ha fatto un gol che resterà nella storia della società vicentina che arriva a quota 100 nel migliore dei modi possibili”