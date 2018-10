SPORT – La Venicemarathon ha invaso la città nonostante l’alta acqua

L’etiope Mekuant Ayenew Gebre ha vinto la 33/a edizione della Venicemarathon, svoltasi ieri sul percorso da Stra a Venezia. L’atleta africano ha completato i 42 chilometri in 2 ore, 13 minuti e 22 secondi. Tutti keniani gli altri cinque piazzati sul traguardo in Riva Sette Martiri: secondo è arrivato Gilbert Kipleting Chumba (2h13.52), terzo Stephen Kiplimo (2h13.58). Tra le donne ha vinto la keniana Angela Jemesunde Tanui in 2 ore, 31 minuti 27 secondi. La gara è stata caratterizzata nel tratto finale dall’acqua alta che ha ‘invaso’ il percorso sulle ‘fondamenta’, costringendo gli atleti a fare attenzione a dove posare i piedi, e quindi a rallentare il ritmo. Gli organizzatori avevano deciso, per la marea, di evitare il passaggio della gara in piazza San Marco