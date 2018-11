SPORT – Futsal Arzignano, si chiude un’era: si dimette Stefani

La società Real Futsal Arzignano comunica che l’allenatore della prima squadra Cristian Stefani ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di tecnico: “La società tutta lo ringrazia per l’ottimo lavoro svolto in questi anni di matrimonio sportivo – recita un comunicato di stamane – iniziato in serie A e proseguito in quattro ottime stagioni fino al raggiungimento della serie A attuale. A Cristian gli auguri di trovare le migliori fortune professionali nelle prossime avventure che sarà chiamato a vivere in prima persona”.

In questo periodo la squadra sarà affidata al vice allenatore Marco Boschetto che avrà il compito di continuare a far lavorare la squadra in vista del ritorno in campo in campionato previsto sabato prossimo 24 novembre in casa dell’Italservice Pesaro.