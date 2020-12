Sport e solidarietà sotto l’albero con Thiene Christmas Run

Solidarietà, attività fisica e conoscenza del territorio sono i tre obiettivi centrati con un’unica freccetta, quella ideata dall’Assessorato allo Sport di Thiene che a Natale lancia la proposta Thiene Christmas Run.

In settimane e mesi in cui molte attività sportive e iniziative benefiche sono sospese a causa delle normative per il contrasto della pandemia, come Natale di Fiaba, o subiscono dei cambi di passo, come nel caso della Stragiaxà, Giampi Michelusi, assessore allo Sport, propone un’iniziativa rivolta ai cittadini di tutte le età.

«Thiene Christmas Run – spiega Michelusi – vuole essere uno stimolo a fare attività motoria nella maniera più semplice e sicura, nella proposta di una corsa o camminata durante le prossime settimane di festa, alla scoperta dei bei paesaggi di casa nostra, nello spirito di una raccolta fondi da destinare al progetto “Oasi Villaggio Mama Mima”».

Partecipare è semplice, basta ritirare la maglietta tecnica gadget dell’iniziativa presso il negozio MASEP di Thiene o l’Osteria dal Conte versando un’offerta libera, e nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021, durante lo svolgimento dell’attività prescelta, scattare un selfie con indosso la maglietta, condividendolo sui socials taggando il Comune di Thiene e indicando il luogo, con gli hashtag #thienechristmasrun, #corriathiene #lamiacorsa.

Si verrà a creare così una bacheca virtuale con tutte le foto, dove verranno condivisi scorci del territorio thienese e di tutta la Pedemontana.

Si tratta quindi di una Free Run, con libera scelta del percorso, a qualsiasi orario, con la possibilità di correre, andare a passo di Nordic Walking o camminare una volta, o anche di più, nei prossimi giorni.

«E’ una proposta rivolta, dunque, non ai soli runners – precisa l’assessore – ma a tutti coloro che scelgono di muoversi, di respirare salute e di fare del bene a se stessi e agli altri con un piccolo gesto di solidarietà concreta. La maglia rossa sarà un ricordo di un Natale diverso e molto particolare che nel grigio che ci circonda farà risaltare persone che si muovono con un’energia positiva e di speranza».

Per chi volesse provare il Nordic Walking, la ditta MASEP mette a disposizione il noleggio gratuito dei bastoncini. Banca San Giorgio Quinto e Valle Agno e Fidas Vicenza Gruppo di Thiene contribuiscono attivamente all’iniziativa in qualità di sponsors.