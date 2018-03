SPORT – Durona Trail, tutti pronti

Torna anche quest’anno, sabato 9 giugno, Durona Trail, manifestazione sportiva di trail-running giunta alla 4° edizione. Alla regia ancora una volta la consolidata Tre Croci Trail Team ASD, società chiampese che vede tra i suoi tesserati ormai quasi un’ottantina di atleti, portanti il verde colore del Durona Team. L’associazione, insieme all’importante supporto dell’amministrazione di Chiampo e di tutti gli altri 8 Comuni toccati dalla gara, organizza questo importante evento che porterà i partecipanti a percorrere tramite sentieri, carrarecce e strade sterrate un percorso mozzafiato di 60 chilometri e circa 3200 metri di dislivello positivo. La competizione, che compie uno spettacolare anello sulla valle del Chiampo, offre anche quest’anno la possibilità di partecipare ad una versione più corta, Durona Short Trail, che prevede comunque l’importante sviluppo di circa 39 chilometri e 1850 metri di dislivello. Per i neofiti che vogliono avvicinarsi alla disciplina oppure per i velocisti del trail, ecco invece la MonteFaldo Contest di 15 chilometri e 800 metri di dislivello. La gara integrale di 60 km sarà prova del Gran-Prix IUTA 2018 (Associazione italiana ultra-maratona e ultra-Trail) e assegnerà inoltre il titolo di campione italiano IUTA 2018 specialità “combinata”(U-M + U-T) , essendo infatti abbinata all’Ultramaratona della Pace sul Lamone. Aperte già da gennaio le iscrizioni, l’evento sta calamitando l’attenzione dei tanti appassionati di trail-running della provincia e non, vogliosi tutti di buttarsi in questa avventura. L’organizzazione della gara coinvolge varie associazioni del territorio e conta quasi 150 volontari, denominatore comune la passione che insieme alla forte volontà da parte degli organizzatori di promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici, permette al Durona Trail di aver tutte le carte in regola per diventare un evento di rilievo all’interno del ricco panorama del trail-running veneto. Per tutte le info è attivo il sito dedicato