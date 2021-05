Sport, dall’1 giugno in 5 parchi della città torna l’appuntamento allo sport

Dall’1 giugno al 19 settembre a Parco Querini e in quattro aree verdi dei quartieri (Parco Città, Parco Fornaci, Parco via Adenauer e Parco Retrone) torna “Estate nei parchi in città”, l’appuntamento, ad accesso libero e gratuito, dedicato a tutti coloro che amano tenersi in forma.

L’iniziativa, giunta alla sua quattordicesima edizione, è organizzata dall’assessorato alle attività sportive in collaborazione con le circoscrizioni cittadine, vari servizi comunali, associazioni e società sportive del territorio.

Durante la settimana, i parchi ospiteranno appuntamenti dedicati a Tai Chi, Kung fu, Qi Gong, ma anche Olistic tribal dance, Jazzercise, parkour, mindfulness, yoga, pilates, difesa personale, nordic walking, e molto altro.

Le diverse attività saranno guidate da istruttori qualificati.

“Per l’edizione di quest’anno abbiamo voluto ampliare i luoghi di svolgimento del tradizionale appuntamento estivo con la ginnastica nei parchi, proponendo altre quattro aree verdi oltre a Parco Querini – spiega il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron –. Tornare nei parchi nostri quartieri per fare esercizio fisico ma anche socializzare e divertirci, sempre nel rispetto delle misure anticontagio, ci sembra il modo migliore per riappropriarci, a poco a poco, della nostra quotidianità”.

In caso di maltempo le lezioni saranno sospese, salvo diverse indicazioni degli istruttori dei rispettivi corsi.

L’ufficio sport si riserva la possibilità di apportare delle variazioni al calendario settimanale delle attività.

Il programma completo delle attività è disponibile sul sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,61194) o sulla pagina Facebook “Ginnastica nei parchi” curata dalle associazioni (https://www.facebook.com/ginnasticaneiparchi/?fref=ts).