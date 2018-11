SPORT – Calcio a 5, ad Arzignano impazza il toto-allenatore

Sono passati pochi giorni dalle dimissioni di Cristian Stefani e in casa Arzignano si sta lavorando a capofitto per trovare il nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la squadra biancorossa nella seconda parte di stagione a partire dalla trasferta difficilissima di sabato prossimo in casa della corazzata Pesaro. Tante le piste sondate dal presidente onorario Mirco Rossetti, in stretto contatto col numero uno arzignanese Vladimiro in viaggio all’estero per lavoro e atteso nelle prossime ore di rientro in Italia. Lavoro al telefono e dietro la scrivania anche per il direttore sportivo Piero Borelli che sta cercando assieme ai due presidente la miglior soluzione per la prima squadra che al momento continuerà ad allenarsi agli ordini del vice Marco Boschetto col preparatore dei portieri Alberto Nogara a dare il suo contributo per tenere sulle spine una squadra che ha bisogno assoluto di concentrarsi e ritrovarsi dopo una prima parte di campionato che vede i biancorossi penultimi con quattro punti all’attivo. “Non abbiamo ancora ricevuto nessun si di conferma e tanto meno non abbiamo alcuna firma nero su bianco – spiega Mirco Rossetti – certo è che stiamo sondando varie piste, molto diverse tra di loro e assicuro ai nostri tifosi che faremo del nostro meglio per cambiare le sorti di questo momento poco positivo”. Tanto lavoro dunque in casa arzignanese alla ricerca di un allenatore che possa stare al fianco della squadra 24 ore su 24, caratteristica questa peculiare per la scelta del successore di Stefani. “In serie A abbiamo constatato coi nostri occhi che serve un tecnico sempre presente, un professionista a tutto tondo e ora stiamo valutando dei nomi che possano soddisfare questa nostra esigenza. Al momento non posso dire chi sia stato contattato per rispetto di chi sta lavorando adesso, ma spero di poterlo annunciare in questi giorni e di averlo a disposizione lunedì sera al primo allenamento della nuova settimana”. La società biancorossa mantiene ancora il riserbo sulla rosa dei papabili alla guida dell’Arzignano, ma stando alle voci di corridoio degli ambienti del calcio a 5 sono almeno sei i nomi su cui focalizzare le attenzioni. Tre sembrano avere poche possibilità per motivi diversi. Il giovane Nicola Paglianti fa parte dello staff tecnico del Bissuola, mentre lo spagnolo Ramiro Diaz sta allenando l’Al-Kuwait dopo varie esperienza italiane, l’ultimo sulla panchina del Pesaro con cui ha vinto la serie A2 due stagioni fa. Qualcuno avrebbe accostato anche Alessio Musti, nome importante ma difficile da vedere sulla panchina di un club ora che ha iniziato un percorso sotto l’egida della federazione e sta scovando i talenti del futuro. Ecco allora che i papabili restano Massimiliano Bellarte, Julio Fernandez Correa e Fabian Lopez. Nomi conosciuti e vincenti con Bellarte, conosciuto nell’ambiente come il “filoso del futsal” che aspetta una chiamata dopo l’esperienza di Rieti dello scorso anno. Nella sua bacheca c’è tutto ma manca lo scudetto, vinto in terra belga nel tris alla guida dell’Halle Goik. Poi ci sono due ex biancorossi, Fernandez Correa è spagnolo e al momento libero da ogni impegno con un passato ad Arzignano nel 2009 prima di vincere i tricolori con Marca e Luparense; Fabian Lopez argentino puro sangue invece ha chiuso la stagione nel paese natio col San Lorenzo e potrebbe pensare di tornare in Italia sette anni dopo l’ultima esperienza. Ore decisive le prossime per capire e conoscere chi sarà il nuovo mister, Arzignano ad un passo dalla ripartenza.