SPORT – Tra Breganze e Marostica il Giro d’Italia Donne

La Villa Reale, a Monza, ha ospitato la presentazione del Giro d’Italia 2018 di ciclismo. La corsa a tappe partirà da Verbania, con una cronosquadre. Il Piemonte ospiterà anche la 1/a tappa in linea, a Ovada. Il giorno seguente, a Corbetta, spazio alle ruote veloci. La 4/a frazione si disputerà in Emilia, nel centro di Piacenza: la corsa girerà nel territorio nei pressi del capoluogo emiliano, tra colline e pianura Padana. Più impegnativa, il giorno dopo, la frazione di Omegna. Dalla 6/a tappa, le montagne: da Sovico verso la Valtellina, dopo aver costeggiato il Lago di Como per salire fino ai 1.050 metri di Gerola Alta. La 7/a tappa sarà una durissima cronoscalata che porta dai mille metri di Lanzada ai 2 mila della diga di Campo Moro, in Valmalenco. Il trasferimento per il finale porterà a Breganze, tra Vicenza e l’Altopiano di Asiago, la terz’ultima frazione intorno a Marostica. Il finale è da leggenda: il Monte Zoncolan, dal versante occidentale di Ovaro, con pendenze fino al 22%, e l’epilogo Cividale.