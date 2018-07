SPORT – Basket, ad agosto il torneo con la Nazionale Sperimentale e il College Basketball Tour 2018

Vicenza si prepara ad ospitare la grande pallacanestro internazionale. Nel mese di agosto sono cinque gli appuntamenti attesi dagli appassionati di basket maschile e femminile che si svolgeranno al Palazzetto dello sport di via Goldoni.

Tutte le sfide, i dettagli dell’evento e i protagonisti sono stati presentati oggi in Sala Stucchi a Palazzo Trissino, dal sindaco Francesco Rucco e dall’assessore alle attività sportive Matteo Celebron, dai due commissari tecnici dell’Italia maschile e femminile, Meo Sacchetti e Marco Crespi.

Erano presenti anche il vicepresidente del Comitato Regionale della FIP Marcello Crosara, il comitato organizzatore locale con Ales Masetto (responsabile del College Basketball Tour) e Fabio Coldebella (titolare di Veritas832), Roberto Brunamonti, noto giocatore della Virtus Bologna, già campione europeo della nazionale italiana, e la vicepresidente di Lilt Vicenza Daniela Barin.

“Da amante dello sport ringrazio gli organizzatori per aver portato in città due importanti occasioni per vivere il basket ad alti livelli – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. Ad ospitare le gare sarà il Palazzetto dello sport dove con un intervento urgente l’assessore Celebron è riuscito con rapidità e in tempo per questa importante iniziativa a far ripristinare l’impianto di illuminazione non funzionante da qualche tempo. Purtroppo si tratta di uno dei numerosi casi in cui questa amministrazione dal suo insediamento si è trovata costretta ad affrontare le emergenze rallentando quindi la realizzazione degli obiettivi”.

“Manifestazioni come queste danno visibilità alla città che ha la possibilità di farsi conoscere e ammirare – ha poi concluso il sindaco -: da questo punto di vista cercheremo di sviluppare il binomio cultura-sport poiché le manifestazioni sportive hanno la capacità di portare l’immagine di Vicenza nel mondo”.

“Per me è un’emozione essere qui oggi a fianco di coach Sacchetti in occasione del ritorno della nazionale di pallacanestro in città dopo diversi anni grazie anche al supporto organizzativo di Ales Masetto e Fabio Coldebella – ha spiegato l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron -. Arriverà non solo la nazionale maschile ma anche la nazionale femminile nella seconda metà di agosto. Continua anche in questo evento il binomio sport-beneficenza con l’incasso del match femminile che sarà devoluto a Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori). In attesa di ospitare nuovamente la nazionale, mi auguro, in un nuovo palazzetto, sarò presente con piacere il 5 agosto per Italia Germania e nel frattempo auguro ai giocatori un allenamento proficuo”.

Si sono quindi susseguiti gli interventi degli altri ospiti. Infine la Federazione italiana pallacanestro e la Nazionale Sperimentale hanno donato un pallone autografato dal gruppo azzurro all’amministrazione comunale e consegnato all’assessore Celebron.

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto arriverà la Nazionale Sperimentale del commissario tecnico Meo Sacchetti, per un quadrangolare che vedrà coinvolte anche le Nazionali di Germania e Olanda, oltre alla selezione di All Stars dai migliori college NCAA della East Coast, allenata dal neo coach della FIAT Torino Larry Brown.

Ogni giorno si disputeranno due gare, alle 18 e alle 20.15. Il biglietto per ciascuna giornata intero costa 10 euro, il ridotto under 13 5 euro. Under 5 ingresso gratuito.

I biglietti sono già in vendita: www.eventbrite.it/e/biglietti-cbt-2018-torneo-internazionale-nazionale-sperimentale-47944478225.

Inoltre martedì 7 agosto il Palazzetto dello sport di via Goldoni ospiterà un’altra doppia amichevole: alle 18 tra Usa East Coast e All star-Paesi Bassi, alle 20.15 tra l’Italia e Oklahoma State University.

Un altro prestigioso appuntamento all’interno del College Basketball Tour 2018, che vedrà poi le sfide del 10 e 11 agosto rispettivamente a Brendola e Carrè, con la Nazionale olandese opposta ai college di Saint Francis e Maryland.

Infine, l’appuntamento sarà nuovamente a Vicenza il 18 agosto per il match tra la Nazionale azzurra femminile e la Wake Forest University, una gara quest’ultima i cui proventi saranno devoluti alla LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

Il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto under 13 5 euro. Under 5 ingresso gratuito.