SPORT – Vicenza Calcio verso un mesto addio

Sembra essere veramente finita la storia del glorioso Vicenza Calcio. Oggi il ds biancorosso Moreno Zocchi ha dichiarato che gli è stato comunicato dall’amministratore unico che gli stipendi che dovevano essere pagati entro domani non saranno onorati. Domani chi vorrà si allenerà, volontariamente e senza nessun obbligo di presentarsi. Ma sabato la squadra non sarà presente all’Euganeo per la partita di Coppa Italia. Poco altro c’è da dire se non che è veramente finita, e nella maniera peggiore, per lo storico e amatissimo club biancorosso cittadino.