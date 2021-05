Spillava soldi ad un anziano: denunciata 38enne rumena

I Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno denunciato una 38enne rumena per aver raggirato un anziano dell’altopiano di Asiago, cui avrebbe estorto, nel corso degli altri, una cifra ben superiore ai 50 mila euro. La donna, O.I., ex ballerina da night club era attiva in tutta la provincia, residente ad Altavilla, ed è stata denunciata per truffa ed estorsione. Oltre a lei è stato denunciato il marito, 46 anni, anche lui di origine rumena, che sarebbe il complice della donna.

L’indagine, denominata “Pregnant Woman” è iniziata dopo la seconda denuncia presentata da un anziano 80enne di Asiago. Sì, perché O.I., in arte “Flory”, già nel 2016 aveva truffato l’uomo, spillandogli 50 mila euro fingendosi vittima di diverse disgrazie.

Alla fine dell’estate scorsa, la vittima ha segnalato ai militari thienesi il ritorno sulla scena della donna che, dopo essersi concessa, aveva fatto credere all’anziano di essere incinta di lui, ridando il via al calvario già iniziato nel 2016. La donna è arrivata anche a minacciarlo di dire tutto in paese e la vittima, impaurita, ha versato circa 14 mila euro alla donna per il presunto “aborto”.

Le indagini, caratterizzate da molteplici pedinamenti, attività tecniche e meticolosi accertamenti sul campo, hanno permesso invece di mettere in risalto il disegno criminoso, protrattosi nel tempo da parte dell’indagata ed evitare che la stessa continuasse a spillargli ancora somme di denaro. In particolare, l’ex ballerina, sfruttando lo stato di fragilità e la debolezza della vittima, lo aveva fatto sprofondare nello sconforto totale a tal punto da creargli uno stato confusionale, anche sotto il profilo decisionale, inducendolo a compiere, in breve tempo, prelevamenti vari ed altre operazioni finanziare per poi farsi consegnare il denaro, sempre in contanti, nelle sue mani.

La dott.ssa Alessandra Block della Procura della Repubblica di Vicenza, magistrato che ha diretto l’inchiesta, puntualmente aggiornata sulle indagini svolte minuziosamente dai Carabinieri del Nucleo Operativo, ha quindi richiesto al GIP presso il Tribunale di Vicenza il rinvio a giudizio per la donna ritenuta responsabile del reato di estorsione e truffa aggravata in concorso con il marito.