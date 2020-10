Spiaggetta di San Biagio, in arrivo il bando per l’apertura invernale

La Spiaggetta, bar estivo allestito lungo l’ansa del fiume Bacchiglione a San Biagio, sarà aperta anche d’inverno. Lo ha deciso la giunta comunale su proposta dell’assessore Silvio Giovine che dichiara: “Con questa iniziativa lanciamo un nuovo progetto di qualità che mette insieme il sostegno all’economia cittadina, il contrasto al degrado e la socializzazione in sicurezza. Prorogando l’apertura di questo luogo molto amato dai Vicentini, infatti, offriamo la possibilità di continuare ad incontrarsi anche nei mesi invernali in un ambiente del centro storico molto suggestivo, strappato al degrado grazie a un percorso pluriennale di riqualificazione sociale e culturale. L’ampio spazio all’aperto consentirà peraltro anche nei prossimi mesi un’occasione di socializzazione nel più ampio rispetto della normativa anticontagio. Senza contare l’importante opportunità offerta a chi si candiderà per la gestione dello spazio in un momento così delicato per l’economia cittadina”.

Domani il settore Suap Edilizia privata Turismo e Manifestazioni pubblicherà il bando per la scelta dell’operatore che dovrà gestire la Spiaggetta da novembre a febbraio, negli anni 2020/2021 e 2021/2022, con possibilità di rinnovo della concessione per un ulteriore biennio.

Chi concorrerà al bando dovrà presentare non solo un progetto di gestione dell’area di ristoro, ma – come per il periodo estivo – una vera e propria proposta di promozione socio cultuale e di riqualificazione del luogo.

L’aggiudicazione avverrà infatti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa che si comporrà di una parte economica, che non potrà essere inferiore a 1.000 euro al mese corrisposti al Comune dal gestore, e di un’offerta tecnica che riguarderà sia la compatibilità architettonica, la qualità delle strutture e la proposta di design degli spazi verdi sia il programma delle attività culturali o sociali connesse alla rivitalizzazione dell’area.