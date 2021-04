Spiagge aperte, ecco le regole per il turismo balneare

“L’ultimo decreto non contiene una data di riapertura delle spiagge, in quanto non esiste una legge che le chiuda. Di conseguenza, le spiagge sono aperte e gli operatori possono attivare gli impianti”. Le parole sono del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che con questa nota ha riaperto il turismo balneare in Italia. Le regole saranno le stesse dell’estate 2020, con alcune leggere differenze.

Le regole saranno quelle dello stesso anno, come riportato dal presidente del Sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione. L’obbligo sarà quello di rispettare le eventuali ordinanze regionali a riguardo, ma non ci sono limitazioni di carattere nazionale, dando di fatto via libera ai gestori delle spiagge. Invece, il presidente di Federbalneari Italia, Marco Maurelli, ricorda l’importanza di stabilire accordi tra regioni riguardo il turismo balneare, visto che la predominanza delle vacanze sarà legata al turismo domestico. Fondamentale quindi, per muoversi da una regione all’altra, il pass che certifichi la vaccinazione o l’essersi sottoposti ad un tampone molecolare o antigienico con esito negativo.

Di seguito, le regole da rispettare

10 metri quadri per ogni ombrellone, un metro di distanza tra i lettini

Stando alle regole del 2020, la superficie a disposizione per ogni ombrellone sarà di 10 metri quadri, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia. La distanza tra un lettino e l’altro deve essere di almeno un metro. Questo causerà una riduzione del 30-40% degli ombrelloni rispetto al 2019, come la scorsa estate.

Steward in spiaggia

Le Regioni dovranno predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, con degli steward di spiaggia che siano in grado di illustrare ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

Assembramenti

Sarà ovviamente vietato ogni tipo di assembramento. In primis, il governo si è premurato di avvertire che vengano impedite le feste e che ci sia un obbligo di prenotazione per gli stabilimenti balneari attrezzati, con entrata e uscita differenziate. Sarà vietato anche l’utilizzo promiscuo delle cabine tranne che tra conviventi.

Mascherina e misure di prevenzione personali

Resterà l’obbligo di indossare la mascherina tra non conviventi nel caso in cui le persone siano ad una distanza inferiore del metro di sicurezza. I gestori balneari dovranno mettere a disposizione dei dispenser di disinfettanti, ma anche dei tavoli con sedie distanziate, dei termoscanner e dovranno limitare gli spazi comuni. Inoltre, sarà obbligatori igienizzare gli ombrelloni quando gli ospiti andranno via.

Spiagge libere

Le linee guida per le spiagge libere sono diverse. Le Regioni hanno ribadito l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.