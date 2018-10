SPETTACOLO – Il vicentino Elia Fongaro al centro di un triangolo amoroso al GFVip

Elia Fongaro non è sicuramene uno dei concorrenti più amati all’interno della Casa del Grande Fratello,ma è senz’altro uno di quelli che fanno più discutere. Al centro delle polemiche, nell’ultimo periodo, è stato in particolar modo il suo flirt con Jane Alexander, più grande di lui di quasi 20 anni co con un compagno e un figlio a casa ad attenderla. La scorsa settimana Gianmarco, compagno della donna, si era presentato sotto le mura dell’abitazione di Cinecittà, urlando alla sua fidanzata di sposarlo. La cosa, però, ha lasciato spiazzata la concorrente, che anziché essere felice, ha iniziato a porsi mille dubbi sul suo rapporto, complice anche dell’interesse verso Elia. Negli ultimi giorni la loro vicinanza ha monopolizzato le telecamere poichè si è ulteriormente rafforzata, con anche dei baci e delle dichiarazioni, soprattutto da parte del giovane modelli vicentino, che avrebbe detto: “Da 1 a 10, di lei mi sto innamorando 8”. Sono tanti in coinquilini ad aver sollevato però dei dubbi in merito all’interesse di Elia per Jane, sostenendo che il ragazzo la stia usando per aver risalto all’interno del programma. E stasera la resa dei conti con il pubblico da casa: Elia è in nomination con Martina Hamdy e Ivan Cattaneo. Riuscirà a rimanere nella casa più spiata d’Italia con la sua Jane?