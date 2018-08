SPETTACOLI: Vicenza in Lirica parte

Bravura, fascino e quel tocco di glamour dal piglio rock che ne fa una diva piacevolmente fuori dagli schemi. Il mezzosoprano Manuela Custer, nome di spicco della lirica internazionale, è l’attesa protagonista del recital con il quale il festival “Vicenza in Lirica” renderà omaggio, sabato 1 settembre alle 21, al Teatro Olimpico, a Tullio Serafin (1878-1968): il grande direttore d’orchestra veneto di Rottanova di Cavarzere ricordato a 140 anni esatti dalla nascita e a 50 dalla morte, nell’ambito delle Celebrazioni promosse dall’associazione Archivio storico Tullio Serafin, con sede a Vicenza, insignite della Medaglia del Presidente della Repubblica.

Accompagnata al pianoforte da Raffaele Cortesi, Manuela Custer proporrà un programma pensato per ricreare la scena musicale dei primi decenni del Novecento, fra brani di Ildebrando Pizzetti (1880-1968), Italo Montemezzi (1875-1952), Francesco Paolo Tosti (1846-1916) e Gian Francesco Malipiero (1882-1973). Un’occasione davvero speciale, quindi, quella offerta al pubblico dell’Olimpico, che attraverso la splendida voce della cantante piemontese avrà modo di gustare anche pagine musicali meno frequentate e, per questo, particolarmente accattivanti, in una serata di grande suggestione.

Ma già nel pomeriggio, alle 16 a Palazzo Chiericati, le Celebrazioni avranno un momento ufficiale: la consegna del primo “Premio Archivio storico Tullio Serafin”, assegnato al M° Maurizio Arena, che del direttore d’orchestra veneto fu il sostituto per un decennio. Alla cerimonia, ad ingresso libero, parteciperà il contralto rodigino Serena Lazzarini.

I biglietti per il recital di Manuela Custer sono disponibili online su www.vicenzainlirica.it e su vivaticket.it. La biglietteria dell’Olimpico sarà invece aperta fino al 9 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30 (chiuso il lunedì); riaprirà il 21 agosto. Interi 35 euro, ridotti 25, convenzionati 20, biglietto speciale per giovani dai 14 ai 20 anni a 8 euro (modalità su www.vicenzainlirica.it).

Il festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza e le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, con il patrocinio di Mibac, Regione del Veneto e Archivio storico Tullio Serafin e con Il Giornale di Vicenza, Classica HD e 7 Gold come media partner. Sedici le date in cartellone, tra le quali la prima esecuzione assoluta in tempi moderni dell’opera “Polidoro” di Antonio Lotti, giovedì 6 e venerdì 7 settembre all’Olimpico. Cartellone completo su www.vicenzainlirica.it.