Spettacoli classici, I volti sconosciuti di Ester: una mostra e un incontro in Bertoliana

Proseguono le iniziative della Biblioteca civica Bertoliana per il Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico edizione 2020 – “Nostos. Se tu non torni” – direzione artistica di Giancarlo Marinelli, promosso dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e l’Accademia Olimpica,realizzato con il sostegno della Regione del Veneto, di Confindustria Vicenza e di Gruppo AIM.

Saranno due le iniziative dedicate ad Ester, straordinaria figura femminile della tradizione ebraica, nell’ambito degli eventi della Biblioteca Bertoliana per il Ciclo dei Classici all’Olimpico:sarà aperta martedì 13 ottobre alle 17.00, al piano nobile di Palazzo Cordellina, la mostra “I volti sconosciuti di Ester. Testimonianze millenarie nei testi della Biblioteca Bertoliana, dalla Bibbia in ebraico del XVI secolo al testo di Racine tradotto da Giacomo Zanella”. L’esposizione, curata da Oreste Palmiero, bibliotecario conservatore della Bertoliana, sarà aperta al pubblico a Palazzo Cordellina fino al 23 ottobre (https://www.bibliotecabertoliana.it/it),in concomitanza degli eventi della Bertoliana per il Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico; l’entrata è libera e gratuita.

In mostra attende il visitatore una affascinante panoramica bibliografica: sarà infatti possibile scoprire le bellezze di rari esemplari a stampa del XVI e XVII secolo di Bibbia in ebraico e in latino, alcuni dei quali corredati da glosse e annotazioni, come in uso nella secolare tradizione manoscritta.

Saranno in esposizione anche le edizioni a stampa di alcuni lavori drammatici ispirati alla vicenda biblica della regina Ester, che con il suo coraggio e la sua determinazione seppe salvare il popolo ebraico dal genocidio: a cominciare dalla famosa tragedia di Jean Racine, vero e proprio modello d’ispirazione per numerosi seguaci che, negli anni a seguire, diedero vita in tutta Europa ad originali imitazioni e ad un discreto numero di traduzioni dal francese. Una delle versioni in italiano più apprezzate dai critici fu senza dubbio quella che il poeta e abate di Chiampo Giacomo Zanella, di cui quest’anno si celebrano i duecento anni dalla nascita, diede alle stampe nel 1888, appena pochi mesi prima di morire. Una felicissima traduzione di “Ester” destinata alle giovani studentesse dell’Istituto delle Dame Inglesi di Vicenza, di cui è visibile in mostra l’esemplare pubblicato nel 1888 assieme ad alcuni documenti epistolari a lui collegati.

Il secondo appuntamento sul tema, a Palazzo Cordellina, è in programma mercoledì 14 ottobre alle 18.00; si tratta dell’incontro dedicato ad “Ester, regina rivoluzionaria: La straordinaria figura di Ester, il suo ruolo di donna nell’Ebraismo, nella drammaturgia teatrale da Racine a Zanella: un archetipo del femminile”. A dibattere di questa figura femminile e del suo ruolo indomito e resiliente, tramandato nelle vicende storiche e nella tradizione letteraria, con incursioni in opere teatrali di secoli diversi, saranno infatti figure autorevoli. Parteciperanno all’evento (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili) il Rabbino capo della Comunità Ebraica di Venezia, Rav Daniel Touitou, che dichiara “Sono lusingato di partecipare a questo incontro per poter raccontare la figura di Ester nella tradizione ebraica. Una figura importante di donna come ci tramanda la letteratura rabbinica”, Interverranno inoltre lo scrittore e direttore del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, Giancarlo Marinelli, lo storico zanelliano e raffinato traduttore Italo Francesco Baldo e la regista teatrale Giovanna Cordova, accompagnata da alcuni giovani attori e attrici di Tema Cultura, l’associazione culturale da lei diretta. Ad introdurre e moderare l’interessante occasione di riflessione e approfondimento, il giornalista Antonio Stefani del Giornale di Vicenza, appassionato conoscitore delle opere di Giacomo Zanella.