Speedway Lonigo, Donazzan: “La pista torni a rivivere”

“Lo speedway è una disciplina sportiva con sempre maggior seguito. Dovrebbe tornare presto nella sua sede naturale, nell’impianto di Lonigo” afferma Elena Donazzan, Assessore Regionale del Veneto e Responsabile Nazionale Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia, commentando il mancato rinnovo della convenzione tra Comune Moto Club Lonigo per la gestione della struttura, “la tradizione motociclistica veneta è nota al mondo, e tutto il settore del motociclismo ha un impatto economico di grande rilevanza, dalla produzione di moto, all’abbigliamento, ai dispositivi di sicurezza”.

“Gli appassionati del professionismo muovono turisti di una certa nicchia che, in particolar modo nei territori minori, hanno un impatto per le attività commerciali. La Città di Lonigo ha ricoperto nella storia dello speedway un ruolo da protagonista e per anni è stata il riferimento di importanti eventi sportivi” continua Donazzan, che conclude “per tutte queste ragioni credo si debba riattivare la pista, anche alla luce della generosa disponibilità del Moto Club Lonigo che ha già manifestato l’intenzione di occuparsi della ristrutturazione della struttura, che può tornare a vivere con un’idea di valorizzazione di diverse discipline oltre alla moto”.