Siotto (Lista Rucco Sindaco): “Pupillo sulla cultura incarna l’arroganza di Sinistra”

“L’uscita di oggi del consigliere Pupillo è il micro racconto del provincialismo della sinistra che lui incarna perfettamente. Giudica solo la parte che vuole vedere e non apre gli occhi alla realtà. E lo fa con la supponenza mai sdoganata che ben conosciamo” – interviene Simona Siotto a margine delle dichiarazioni sulla cultura di Sandro Pupillo (Da adesso in poi) –

“Allora proviamo ad alfabetizzare il consigliere Pupillo sul significato delle nostre parole: quando parliamo di città dei Festival intendiamo eventi che caratterizzino la città oltre il raggio del centro storico, non è così difficile Pupillo, non si può pensare che il Festival di Spoleto o Lucca Comics siano la stessa cosa di “Illustri”, e per quanto riguarda il Festival Biblico chiedo almeno l’eleganza di non appropriarsi di un evento che ha una paternità ed un’organizzazione in cui questa Amministrazione ha un ruolo assolutamente marginale. Del resto” – prosegue Siotto – “Pupillo e compagni hanno l’abitudine di appropriarsi di iniziative ed opere che hanno trovato fatte, lo abbiamo già visto con il Teatro Comunale e con la Basilica Palladiana”.

“Non sembra curioso al consigliere Pupillo che le grandi mostre di architettura arrivino al decimo anno dopo 9 anni di silenzio? Si vada a studiare la storia recente degli ultimi trent’anni e scoprirà che le grandi mostre di architettura contemporanea, proposte e gestite con grande professionalità dagli architetti dell’Abaco, sono state interrotte proprio dall’amministrazione Variati, anzi dal vostro assessore alla Crescita (?), salvo poi recuperare in zona Cesarini, probabilmente a caccia di voti. Rappresentare il centrosinistra come attento al tema dell’architettura fa ridere dopo che per dieci anni avete scelto le mostre Blockbuster e messo in cantina una tradizione che aveva portato a Vicenza i più grandi architetti del mondo con amministrazioni di ogni colore, ma un po’ più illuminate e meno autoreferenziali della vostra”.

“Infine vogliamo parlare della Fondazione? Anche qui ci si nasconde dietro a un dito. Il centrosinistra dà la colpa alle minoranze per giustificare la sua impotenza. No, mi dispiace caro Pupillo, siete voi che avete indicato la strada ma non avete avuto la capacità di percorrerla, e ora dovete assumervi la responsabilità anche di questo fallimento. Ma, per favore, abbiate almeno l’onestà intellettuale di non dare la colpa a noi. Noi eravamo all’opposizione”