SPECIALE ELEZIONI VICENZA: Siotto (Lista Rucco Sindaco): “Aprire gli spazi gioco delle scuole della città nei fine settimana”

“C’è bisogno di spazi per i bambini e per le famiglie. Spazi protetti e intelligenti perché, specie nei periodi di vacanza e nei fine settimana le famiglie non hanno luoghi in cui portare i figli, perché non utilizzare le strutture già presenti nelle scuole?” – dichiara Simona Siotto, della lista Rucco Sindaco – “In città abbiamo scuole dell’obbligo, nidi e materne praticamente in ogni quartiere che, dopo la fine delle lezioni o del servizio, si chiudono.

Le famiglie hanno bisogno di luoghi protetti per i loro figli, ma si possono mettere in campo da subito delle iniziative per valorizzare l’esistente senza costi importanti. L’unica spesa sarebbe quella della custodia, che però sarebbe ben giustificata considerata la dimensione della qualità della vita per i nostri figli e per i loro genitori.”

“Non trascuriamo poi il dettaglio del calo delle nascite” – continua Siotto – “che apre lo scenario di molte strutture scolastiche cui dovremo dare nuove identità e nuove vocazioni, più connesse alle necessità dei quartieri di una città pienamente corrispondente alle famiglie del XXI secolo. Finora non abbiamo visto grande attenzione alle piccole cose, si può fare di più, si può fare meglio”