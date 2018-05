SPECIALE ELEZIONI VICENZA: Scalabrino (FdI) “Colombara, il contabile delle presenze in aula, sente già odore di opposizione”

“La domanda retorica con cui il consigliere Colombara attacca il nostro candidato Sindaco dà la misura dell’efficacia delle nostre parole, forse sente che sta cambiando il vento in città e si prepara all’opposizione” – dichiara Stefano Scalabrino (Fratelli d’Italia), in replica all’attacco del candidato della lista “Quartieri al Centro”.

“Possiamo fare la contabilità delle presenze di Rucco, ma se andiamo sui numeri, Colombara si infila in un tunnel pericoloso, perché sui numeri questa Amministrazione mostra tutti i suoi handicap. Il bilancio sulle politiche di gestione del problema dei nomadi in città in questi dieci anni (gli stessi che ha sulle spalle il presentissimo Colombara) sono i numeri che ci vengono elencati, tuttavia le dichiarazioni del centrosinistra per il futuro confermano che il problema non è stato risolto. Lo ripetiamo a beneficio dei vizi ragionieristici del professor Colombara, avete avuto dieci anni per mettere in atto soluzioni e in tutto questo tempo avete tamponato e pasticciato. Altrimenti perché staremmo ancora qui a parlarne?”

“Non c’è nessun livore da parte di Rucco” – continua Scalabrino – “stia pure sereno, ma comprendiamo il suo attacco che definisce livore una considerazione che è la pura verità. Nonostante l’impegno costante, il consenso verificato in due elezioni, la rispettabilità e il gradimento, a Raffaele Colombara sono stati preferiti gli uomini del cerchio magico di Variati, come Bulgarini e Quero, ovvio che sia nervoso. Nel centrodestra potrebbe trovare più facilmente la sua casa, poiché dov’è ora è evidente che la fedeltà al capo è l’unico criterio”