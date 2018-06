SPECIALE ELEZIONI VICENZA: Rucco a quota 51% verso la vittoria al primo turno

VICENZA: 85 sezioni su 112 scrutinate danno Francesco Rucco quasi al 51% con 16.317 voti contro il 45,71% di Otello Dalla Rosa che ne raccoglie, per il momento, 14.651. Il candidato del Centrodestra mantiene la distanza e non si sposta dal punteggio che gli consente la vittoria al primo turno. Dopo dieci anni di governo della città il Centrosinistra si prepara alla prima sconfitta. La lista Rucco Sindaco veleggia in testa alla classifica dei consensi con il 24,74% seguita di poco dal PD (24%). Drasticamente ridotto il successo della Lega che si attesta sul 16,10%. A seguire Vicenza Capoluogo (7,42%), Vinova (6,32%), Forza Italia (5,18%), Quartieri al Centro (3,90%), Coalizione Civica (3,38%),Cicero (2,44%), Fratelli d’Italia (1,78%), Vicenza ai Vicentini – Popolo della Famiglia (1,29%), Potere al Popolo (1,15%), Siamo Veneto (0,84%), Grande Nord (o,70%), No Privilegi Politici (0,74%).