Colombara “Rucco può davvero fare il sindaco?”

“Ma Rucco ha le capacità di sostenere il ruolo per cui si è candidato?

Innanzitutto, sa realmente ascoltare le persone, aldilà della propaganda patinata di questi giorni? ” si chiede Raffaele Colombara della lista Quartieri al Centro –

“Il dubbio è molto forte se il candidato sindaco del centrodestra è quello che si lascia andare ai modi livorosi e privi di rispetto manifestati in questi giorni per risponde a semplici osservazioni, peraltro argomentate, di due candidati consiglieri sulla questione nomadi; cosa dovrebbero aspettarsi allora i cittadini di fronte a ben più importanti questioni?

Qualcuno cortesemente spieghi a Rucco che in Consiglio Comunale, e fuori, il Sindaco viene pesantemente attaccato molto spesso.

Ma forse lui non lo sa, perché non attaccava quasi mai e non assisteva agli interventi di chi ha fatto davvero opposizione.

Perché, forse, neanche c’era quando era il momento delle discussioni.

E siamo al secondo punto: perché un Sindaco deve esserci, sempre!

E invece sulla affezione di Rucco per l’attività pubblica parlano chiaro i suoi numeri di questi ultimi cinque anni in Consiglio comunale, dati pubblici ricavabili dal sito del Comune.”

“Il consigliere Rucco arrivava in Consiglio, salutava gli amici e se ne andava repentinamente,” – continua Colombara – “intascando ovviamente il gettone di presenza come avesse rappresentato davvero i suoi elettori per la durata di tutto il Consiglio.

Prova ne è il numero di votazioni cui ha partecipato: è terz’ultimo, con il 32,1 % di voti espressi (favorevole, contrario o astenuto).

Rucco l’opposizione l’ha fatta così, sempre assente alle votazioni.

Terz’ultimo: non un gran viatico per chi deve prendere quotidianamente decisioni.

Infine, sul tema dei nomadi (sul quale Rucco balbetta, evidentemente abbiamo colto nel segno) credevamo di essere stati chiari: quanto fatto sino ad ora non è sufficiente e per primi, assieme ad Otello Dalla Rosa, ci siamo prefissi una data per la chiusura dei campi.

Cinque anni: un impegno concreto, non una boutade come quelle che fa lui.

Non come ai tempi di Hullweck, quando non c’erano nemmeno i contatori e le bollette le pagavano direttamente i contribuenti vicentini.

Oggi, forse più che mai con questa ultima sgradevole uscita Rucco dimostra i suoi grossi limiti, evidenziando anche quelli della sua autocandidatura, frutto di giochetti politico-partitici.”