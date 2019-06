Spartan Strong Workout Tour, domenica unica data per il Veneto

Si terrà domenica 23 giugno, dalle 9.45 alle 12, a Parco Querini la tappa vicentina, unica data per il Veneto, dello Spartan Strong Workout Tour, un allenamento, lungo le vie del centro storico di Vicenza, basato su corsa intervallata da esercizi a corpo libero.

L’iniziativa, che si tiene a Vicenza per il secondo anno consecutivo e che nel 2018 ha raccolto più di 100 adesioni, è organizzata dall’asd Spartan Vicenza in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive. Main sponsor sono Easy Chicken di Vicenza e cooperativa vicentina Leone.

A illustrare l’iniziativa questa mattina a Palazzo Trissino erano presenti l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron, il presidente e coach di Spartan SGX Vicenza Fabio Ometto insieme con Francesco Bullado di Padova.

“L’amministrazione comunale sostiene fortemente eventi sportivi particolari come quello che presentiamo oggi, in grado di coinvolgere il centro storico e far sì che lo sport diventi veicolo culturale e turistico, come già accade in molte città europee – ha spiegato l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron –. Legare lo sport al turismo e alla cultura è una delle mission del nostro mandato, per cui ben vengano iniziative che puntano a valorizzare il contesto territoriale. Ringraziamo gli organizzatori per la passione e l’impegno profusi nell’aver portato in città questa manifestazione alla quale, mi auguro, aderiscano tanti concittadini”.

Si tratta di poco più di due ore di allenamento gratuito su un circuito urbano di cinque chilometri studiato appositamente per preparare ad una Spartan Race, una gara cronometrata di corsa ad ostacoli con una classifica a livello mondiale .

La parte finale del percorso sarà dedicata all’affinamento della tecnica di superamento degli ostacoli.

A fare da guida il coach Spartan SGX Italy Fabio Ometto.

Il ritrovo è previsto per le 9.30 con il check-in degli iscritti e la distribuzione della maglietta “I’m Training 4”.

Percorso

Dopo la partenza da Parco Querini, il percorso dell’andata prevede il passaggio in contra’ Chioare, contra’ Pusterla, contra’ Porti, corso Palladio, piazza Castello, piazzale De Gasperi, viale Roma, Campo Marzo, viale Dalmazia, attraversamenti pedonali su viale Venezia e viale Fusinato, viale X giugno, piazzale della Vittoria.

Nel ritorno i partecipanti percorreranno viale X giugno, via Massimo d’Azeglio, scalette di Monte Berico, attraversamento pedonale viale Margherita, contra’ Santa Caterina, contra’ San Tomaso, contra’ Santa Chiara, contra’ del Guanto, contra’ del Pozzetto, ponte San Michele, contra’ Gazzolle, piazza Biade, piazza dei Signori, contra’ del Monte, contra’ Porti, contra’ Pusterla, contra’ Chioare, parco Querini.

Saranno effettuate brevi soste nell’esedra di Campo Marzo e in piazza dei Signori dove verranno eseguiti semplici esercizi a corpo libero.

Spartan Race

La Spartan Race è una gara cronometrata di corsa ad ostacoli con una classifica a livello mondiale.

Sono tre le tipologie di gara con diverse lunghezze, ostacoli e livelli di difficoltà.

Spartan Sprint (5 chilometri e 20 ostacoli), Spartan Super (13 chilometri e 25 ostacoli) e Spartan Beast (21 chilometri e 30 ostacoli).

Tra gli ostacoli presenti: fango, il salto del fuoco, muri da superare e filo spinato sotto cui strisciare.

Una volta completa le 3 distanze, si entra a far parte del Trifecta Tribe.

La Spartan Race prevede anche un percorso per i più piccoli (da 4 a 8 anni: 750 metri; da 9 a 13 anni: 1,5 chilometri), la Hurricane Heat (sfida in stile campo di addestramento militare) e la Ultra Beast (50 chilometri e 60 ostacoli).

Spartan è il leader mondiale delle corse ad ostacoli, offre batterie di partenza (OPEN) aperte a tutti gli atleti, indipendentemente dal proprio livello di preparazione sportiva.

Allo stesso tempo in ogni gara, vengono predisposte le batterie di partenza Elite e Age Group per gli atleti professionisti o semplicemente per i più allenati.

La Spartan Race permette ai principianti di sfidare i propri limiti e le proprie paure. Agli atleti più allenati offre la possibilità di spingersi sempre oltre, un banco di prova dove sfidare avversari provenienti da tutto il mondo.