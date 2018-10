Spari e panico in pizzeria: denunciato 25enne

(P.U.)

Momenti di panico ieri sera intorno alle 22 alla pizzeria ristorante Belvedere di Strada Casale 4 a Vicenza.

All’improvviso i titolari e gli avventori hanno udito dei colpi d’arma da fuoco provenire dall’esterno del locale. Terrorizzati, gli avventori si sono nascosti mentre i titolari si sono portati all’esterno per vedere quanto accadesse ed hanno notato che qualcuno stava sparando da una zona esterna nella quale sono riposti dei cassonetti, notando le fiammate fuoriuscire dalla canna di un’arma da fuoco.

Sul posto sono state chiamate le volanti della polizia di Stato di Vicenza. Due pattuglie si sono precipitate in Strada Casale e gli agenti si sono avvicinati al luogo indicato dai titolari, notando che vicino ai cassonetti vi era un giovane individuo seduto.

Gli hanno quindi intimato di alzarsi tenendo in alto le mani. Lo hanno quindi perquisito. Il giovane, M.B., vicentino di 25 anni, pregiudicato, non ha opposto resistenza.

Dalla perquisizione è emerso che si trovava in possesso di un coltello a serramanico, ma non vi erano tracce di arma da fuoco. Il 25enne ha riferito di averla riposta nella parte interna di una ruota anteriore di un’auto parcheggiata vicino.

In effetti gli agenti, nel posto indicato, hanno trovato una pistola a salve semiautomatica, riproduzione di una Glock 9mm. Risultavano esplosi 4 colpi su 6 caricati.

IL 25enne poco prima si era recato nel locale e aveva consumato una birra. Non ha saputo giustificare il suo gesto ed era in stato di ubriachezza. E’ stato quindi sanzionato per ubriachezza e denunciato per porto abusivo d’armi (il coltello a serramanico), procurato allarme e disturbo alla quiete pubblica, accensioni ed esplosioni pericolose.