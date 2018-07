Spari contro l’abitazione di Gervasutti, ex direttore de Il Giornale di Vicenza: la solidarietà di Zaia

Per essere aggiornato sulle notizie di Padova e provincia aderisci al gruppo Facebook. SEI DI PADOVA SE... NOTIZIE

“E’ un episodio gravissimo, che va condannato senza se e senza ma, acuito dal fatto che la minaccia contro un giornalista significa di conseguenza un attacco contro opinioni ed idee. La mia piena e completa solidarietà al cronista Ario Gervasutti e naturalmente alla sua famiglia”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia commenta quanto accaduto stanotte a Padova, dove l’abitazione del giornalista del Gazzettino è stata presa di mira da cinque colpi di pistola, tre dei quali hanno raggiunto la camera da letto dei suoi figli.

Ignoti hanno sparato cinque colpi in successione, intorno alle 2, contro l’abitazione del giornalista del Gazzettino ex direttore de Il Giornale di Vicenza, a Padova in zona Chiesanuova .

Gervasutti si è svegliato ed ha subito messo al sicuro la famiglia, chiamando poi i carabinieri. La Polizia Scientifica ha effettuato rilievi e la strada è stata chiusa.

Tre colpi avrebbero raggiunto la camera da letto dove dormivano i suoi due figli. Tutte le ipotesi sono al vaglio.

“Mi auguro che i responsabili siamo presto identificati ed assicurati alla Giustizia – conclude Zaia -. Sono intollerabili fatti del genere che purtroppo riportano alla mente anni bui della nostra Repubblica. A Gervasutti e alla sua famiglia la vicinanza mia e delle istituzioni della Regione del Veneto”.

Anche la redazione di Tviweb esprime piena e sincesa solidarietà al collega Gervasutti