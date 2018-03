Sparatoria a Montecchio Maggiore: due carabinieri indagati, atto dovuto

Si tratta di un atto dovuto, secondo la procura di Vicenza. I due carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Valdagno che risposero al fuoco durante un tentato furto in via Sudiero a Montecchio Maggiore, sono iscritti sul registro degli indagati per lesioni colpose.

In quell’occasione ferirono il 28enne foggiano Michele Liberti, anch’egli indagato per furto o per associazione a delinquere finalizzata ai reati predatori. L’uomo si trovava a bordo di una Fiat Punto, auto segnalata assieme ad una Ford C Max dal sistema targasystem. I due mezzi erano stati presi a noleggio in Puglia e già ‘avvistate’ in occasione di altri furti.

Vi è da accertare se vi sia stato eccesso colposo di legittima difesa o dell’esercizio del dovere e bisognerà accertare se da parte dei fuggitivi siano partiti colpi di arma da fuoco. L’avviso di garanzia ai due militari potrà consentire loro di difendersi e agli inquirenti chiarire quanto accaduto