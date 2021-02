Sparatoria in giardino, grave 50enne

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio alla prima periferia di Treviso, in un quartiere storicamente abitato da famiglie riconducibili al mondo dei giostrai.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo, che aveva da poco finito di scontare una pena detentiva, sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in un giardino all’esterno della sua abitazione.



Lo sparatore, che avrebbe agito dalla finestra di una casa vicina, è in queste ore ricercato dalla polizia. Il gesto – è l’ipotesi degli investigatori – sarebbe da collegare a una contesa fra famiglie dovuta a un legame affettivo dell’uomo.