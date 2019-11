Spara per colpire una lepre, ma impallina un operaio agricolo: tibia fratturata e 18 pallini nella gamba

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Un operaio è stato impallinato da un cacciatore. Una tibia fratturata e 18 pallini conficcati nella gamba sinistra. Questo il referto medico dell’ospedale Borgo Roma a Verona, reso noto dal quotidiano locale Il Dolomiti.

L’incidente è avvenuto nel corso di una battuta di caccia di sabato 2 novembre a Ca’ di David, frazione del comune di Verona.

Il 50enne indiano stava lavorando fuori dalle serre in via Ca Novatoro, quando è stato colpito da un cacciatore, il quale ha sparato per cercare di impallinare una lepre che stava inseguendo.

L’animale si è diretto verso due operai agricoli, ma il cacciatore ha aperto comunque il fuoco.

I pallini, però, hanno colpito in pieno il bracciante. A quel punto il 50enne è stato caricato su un’auto e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Borgo Roma.

Il personale medico ha prestato le cure e dopo aver verificato che le ferite erano da arma da fuoco, il responsabile del servizio sanitario ha interessato i carabinieri sull’accaduto per le indagini del caso.