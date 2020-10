Spara alla nipote e ferisce accompagnatore: arrestato

Durante la prima serata di sabato scorso, al numero unico di emergenza 112 della Centrale Operativa dei carabinieri di Bassano, è giunta la richiesta di aiuto di una giovane donna la quale riferiva che un suo conoscente, era stato attinto da colpi di arma da fuoco.

Subito veniva è stato inviato sul posto un equipaggio della Sezione Radiomobile ed allertato il Comandante della Stazione carabinieri di Solagna, competente per territorio.

Gli inquirenti vi hanno trovato la donna che aveva chiamato ed un 64enne, suo conoscente, che presentava ferite ad un braccio ed al dorso.

Insieme spiegavano che mentre raccoglievano funghi, erano stati raggiunti da Antonio CERANTOLA, 66enne, zio della donna con la quale era iniziata una violenta discussione. Lo zio la accusava di parlare male di lui in pubblico.

L’accompagnatore della donna, aveva preso le difese della donna ed aveva intimato allo zio di andarsene. Quest’ultimo, per tutta risposta, ha estratto una pistola e ha esploso dei colpi all’indirizzo della donna, che sono arrivati però all’accompagnatore che si era frapposto fra i due parenti.

Il malcapitato, portato al pronto soccorso, è stato giudicato guaribile in 8 giorni per escoriazioni al braccio ed al dorso. La mattina successiva, di buon’ora, è stata eseguita una perquisizione domiciliare a carico del 66enne che ha sparato ed è stata rinvenuta una pistola cal. 22 con matricola abrasa, un silenziatore e munizioni dello stesso calibro.

E’ stato anche identificato il fratello dell’arrestato C.L., 61enne, che è stato denunciato per concorso in detenzione illegale di arma da fuoco clandestina. Antonio Cerantola, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e condotto, su disposizione del P.M. di turno Dr. Gianni Pipeschi, in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione. La pistola e quanto rinvenuto durante la perquisizione domiciliare veniva sequestrato.