Spagna – Tutti i vaccinati liberi di entrare dal 7 giugno, dall’Italia solo messaggi confusionari all’estero

La Spagna gioca bene le sue carte in materia di turismo con un annuncio che è destinato a calamitare vacanzieri, mentre l’Italia è ancora stretta nella confusione decisionale e incertezze sulla strada da seguire, anche a breve (vedi il coprifuoco, il cambio di colori macchinoso e la ridda di ipotesi che si susseguono fino al venerdì di ogni settimana). Se un turista deve arrivare in Italia non sa ancora quando cambieranno gli orari di apertura dei ristoranti, per fare un esempio. Un messaggio negativo dal Paese riconosciuto come la terra della ‘buona tavola’. A questo si aggiunge la colorazione arlecchino regionale, che impone diverse prescrizioni a seconda della zona.

Il primo ministro Pedro Sanchez ha detto venerdì che la Spagna lascerà entrare “tutte le persone vaccinate” contro il Covid-19 da tutto il mondo dal 7 giugno.

Allo stesso tempo, il governo spagnolo prevede di autorizzare l’ingresso gratuito degli inglesi nel territorio iberico a partire da lunedì 24 maggio. Buone notizie per la prossima estate, dato che gli inglesi normalmente forniscono il primo contingente di turisti in Spagna.