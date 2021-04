Spaccio, due operazioni del NOS in città

Continua l’attività dell’unità NOS mirata a contrastare il fenomeno di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti a Vicenza.

Nel pomeriggio di giovedì 15 aprile, una pattuglia in borghese ha notato un uomo (E.A., 42 anni), diretto a piedi a Campo Marzo. Questi, una volta parlato con una persona nell’area verde, si è seduto in attesa, su una panchina. Raggiunto da una seconda persona, ha effettuato uno scambio che ha insospettito gli agenti. I poliziotti hanno quindi fermato l’uomo in viale Milano, dove il sospettato ha consegnato spontaneamente agli agenti 2,25 grammi di marijuana prima di darsi alla fuga. I poliziotti hanno quindi bloccato l’uomo in via Napoli e l’hanno accompagnato al Comando per l’identificazione, segnalandolo per detenzione di stupefacenti e denunciandolo per aver rifiutato di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato sanzionato per spostamento senza giustificato motivo.

Nei giorni seguenti, con l’ausilio dell’unità cinofila Aria, i controllo sono continuati nelle aree verdi dei quartieri periferici, per controllare il consumo di sostanze stupefacenti ed eventuali assembramenti. Durante uno di questi controlli, in via Giorgione, nel quartiere di San Pio X, sono stato identificati nove giovani. Uno di questi in particolare, un 16enne, ha mostrato un certo nervosismo al momento dell’identificazione, cercando di nascondersi tra i compagni. Tuttavia, il fiuto di Aria ha segnalato la presenza di stupefacente in prossimità del ragazzo. Condotto alla Polizia Locale, dopo aver contattato la madre per la redazione degli atti, il giovane ha consegnato spontaneamente 0,35 grammi di marijuana e quasi 5 grammi di hashish, occultati nei boxer. La sostanza è stata messa sotto sequestro e il giovane è stato segnalato alla prefettura.