Spaccio di eroina a Vicenza: due arresti, consumatori multati

Operazione di controllo dei carabinieri di Vicenza, assieme alla Polizia Locale, nelle zone di spaccio della città. Impiegate 15 pattuglie dei carabinieri della sezione operativa, della stazione di Camisano, Torri di Quartesolo e della Sezione Radiomobile con l’ausilio della Polizia Locale di Vicenza. Gli agenti e i militari hanno agito in borghese, controllando alcuni punti critici.

Sono stati arrestati due spacciatori nigeriani. Uno in via Gorizia, Uwadiae Skydon di 22 anni, con precedenti specifici per spaccio di stupefacenti, regolare in Italia e richiedente asilo. Il giovane stava cedendo ad un coetaneo italiano 0,38 grammi di eroina.

Il secondo arresto a Ponte Furo, all’angolo con contrà Santi Apostoli. Si tratta di Ika Onuwa di 24 anni, nigeriano, regolare in Italia, richiedente asilo. Stava cedendo 0,27 gr. di eroina ad un 47enne italiano.

I due consumatori sono stati sanzionati (400 euro ciascuno) in base al nuovo regolamento comunale contro lo spaccio ed la detenzione di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati in Prefettura come consumatori.