Spaccio di droga: arrestato 23enne e denunciato 20enne

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa sono impegnati, assieme ai colleghi delle otto Stazioni sul territorio, in attività di prevenzione dei crimini, pronto intervento e tutela della sicurezza stradale.

In tale contesto i militari dell’Arma sono intervenuti in varie occasioni per il controllo di persone sospette sul territorio, due delle quali si sono concretizzate in provvedimenti di polizia giudiziaria:

Il 10 novembre, veniva controllato intorno alle 20.30 in zona Marsan di Marostica il 20enne veronese M.D.V., che procedeva a piedi con fare nervoso ed accelerato. Insospettiti, i Carabinieri del Radiomobile lo hanno perquisito rinvenendo sulla sua persona 6 dosi di hashish per circa 9 grammi, più altri 5 grammi di hashish e 1 di marijuana non confezionati, oltre ad un bilancino elettronico. Il soggetto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’11 novembre, veniva segnalata da privato cittadino un’autovettura sospetta, una Fiat Panda, in Tezze sul Brenta intorno alle 04.45. A bordo due soggetti sospetti che all’arrivo della pattuglia del Radiomobile subito cominciavano ad agitarsi; il successivo controllo e perquisizione faceva capire ai militari dell’Arma di aver interrotto una compravendita di stupefacenti. M.B. , 23enne bassanese, celava infatti 7 grammi di cocaina e 11 di marijuana, oltre a circa 500 euro. Gli elementi raccolti hanno indotto quindi i Carabinieri a procedere ad una perquisizione domiciliare, che portava alla luce un beauty case con 23 grammi di cocaina oltre a materiale per taglio, pesatura e confezionamento dello stupefacente. M.B. è stato quindi tratto in arresto ed associato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.