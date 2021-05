Spaccio di droga – 39enne arrestata al casello di Vicenza Nord con cocaina

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti M.R., italiana 39enne, pregiudicata.

In seguito ad una segnalazione confidenziale, ritenuta attendibile dagli inquirenti dell’Arma, la donna sospettata veniva fermata nei pressi del casello autostradale di Vicenza Nord veniva fermata alla guida della sua autovettura.

Durante il controllo dei documenti, la donna si è mostrata molto agitata e ha rivolto numerose domande ai militari tese a capire il perché del controllo.

Durante queste fasi piuttosto concitate, la donna, sperando di non essere vista, ha gettato repentinamente a terra un involucro in cellophane che veniva però notato e recuperato dai carabinieri. All’interno, circa 55 gr. di una sostanza che successivamente risultava essere cocaina. Pertanto, si provvedeva ad accompagnare la donna presso gli uffici di Bassano dove veniva sottoposta a perquisizione personale da personale femminile dell’Arma, con esito negativo. Anche la perquisizione veicolare, non consentiva il rintraccio di altro stupefacente. La perquisizione domiciliare permetteva invece di recuperare due bilancini di precisione, circa 2 gr. di marijuana, 220 gr di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente recuperato e quanto rinvenuto, veniva sequestrato dai militari e tenuto a disposizione dell’A.G. dell’avvenuto arresto, veniva data notizia al P.M. di turno, che disponeva la traduzione dell’arrestata presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida.