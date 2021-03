Spaccio di cocaina, personal trainer condannato a due anni

Come riporta il Giornale di Vicenza, ieri un personal trainer cinquantanovenne di Vicenza è stato condannato a due anni di reclusione e a pagare una multa da 10 mila euro per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

Al momento dell’arresto, avvenuto due anni fa, il personal trainer, residente in città, era stato trovato con circa 50 grammi di cocaina e con 600 euro in contanti. Da qui è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. All’epoca, il soggetto era stato tenuto d’occhio per lungo tempo dalla Mobile, che ne aveva controllato spostamenti e frequentazioni, per poi procedere all’arresto direttamente nella palestra dove lavorava l’uomo. L’imputato infatti, teneva la droga e i soldi in uno degli armadietti della struttura dove lavorava, all’insaputa di colleghi e datori di lavoro.

Nelle successive perquisizioni, i poliziotti hanno anche trovato alcuni bilancini di precisione, utilizzati per pesare la cocaina. La droga veniva quindi rivenduta a clienti benestanti e probabilmente facoltosi.

L’imputato, la cui storia professionale parla di una formazione altamente qualificata come personal trainer, è stato infine condannato alla pena di due anni di reclusione e a 10 mila euro di multa. Il giudice ha inoltre indicato in 45 giorni il termine per il deposito delle motivazione della sentenza.