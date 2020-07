Spaccio al Mercato Nuovo: un denunciato, multa a spacciatore e consumatore

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dalla polizia locale, nel pomeriggio di giovedì 16 luglio una persona è stata denunciata per spaccio e porto di oggetti atti ad offendere (S.P., 21 anni) mentre un’altra è stata segnalata alla Prefettura per detenzione ad uso personale di droga (N.E., 41 anni).

Per entrambi è scattata la sanzione di 400 euro per violazione della recente ordinanza del sindaco che vieta la detenzione, a qualsiasi titolo, di stupefacenti.

L’operazione, che è stata eseguita dalla sezione dei Nos della polizia locale in collaborazione con le pattuglie antidegrado tra viale dell’Ippodromo e via Legione Antonini, ha portato al sequestro di 38,21 grammi di marijuana, di un coltellino svizzero multiuso e di 155 euro in contanti.

“Questa ennesima operazione della polizia locale – dichiara il sindaco Francesco Rucco – conferma che l’amministrazione non intende abbassare la guardia, per quanto di sua competenza. Continueremo con il sistema di controllo della videosorveglianza ed il presidio del nucleo operativo della polizia locale. Lo sforzo e l’impegno non verranno mai meno e i risultati si stanno vedendo anche se la percezione è condizionata da una continua presenza di richiesta ed offerta di sostanze stupefacenti”.

Nel dettaglio, alle 17.20 di ieri una pattuglia di agenti in borghese ha notato in viale dell’Ippodromo un’auto ferma su un lato della strada; dopo alcuni minuti il conducente del veicolo è stato raggiunto da una persona a piedi che è salita a bordo, accomodandosi nei sedili posteriori.

Gli agenti, quindi, hanno seguito a vista il veicolo e, in corrispondenza del semaforo rosso di via Legione Antonini, hanno potuto accertare, attraverso lo specchietto laterale destro e il lunotto posteriore del veicolo, lo scambio tra i due di droga e denaro.

Gli agenti hanno, quindi, allertato i colleghi della pattuglia antidegrado che, giunti sul posto, in prossimità dell’incrocio tra via Legione Antonini e corso Santi Felice e Fortunato, hanno intimato l’alt al veicolo.

Alla richiesta degli agenti, il conducente (N.E., 41 anni) ha consegnato loro spontaneamente due involucri di marijuana per un peso complessivo di 2,91 grammi, dichiarando di averli appena acquistati dalla persona a bordo dell’auto.

Il passeggero (S.P., 21 anni) è stato condotto al comando di polizia locale dove, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 33,36 e 1,94 grammi di marijuana, un coltellino svizzero multiuso e 155 euro in contanti.

N.E. è stato segnalato alla Prefettura per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti mentre S.P. è stato fotosegnalato e denunciato per spaccio e possesso di oggetti atti ad offendere. La droga, il denaro e il coltellino sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Entrambi gli individui sono stati sanzionati con 400 euro per violazione della recente ordinanza del sindaco.