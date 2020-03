Spacciava fuori dal supermercato: denunciato

Durante la giornata di sabato, nel territorio bassanese, il controllo del territorio operato dalle pattuglie dell’Arma, ha permesso l’identificazione di più di cento persone delle quali 5 di loro, sono state sanzionate per violazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le motivazioni addotte dalle persone circa la presenza in strada, sono state diverse, tra cui andare a lavare la macchina, o aver portato il cane a fare i propri bisogni ad un paio di chilometri da casa.

Nel frattempo, personale dell’Arma in abiti civili, nei pressi di un supermercato, notava un rapido scambio tra due persone. Sottoposte a perquisizione personale, su uno di loro si rinvenivano circa 2 grammi di marijuana e 1,3 grammi di cocaina suddivisa in due dosi. Le successive perquisizioni domiciliari, non facevano trovare null’altro. Lo spacciatore, M.F., un marocchino 27enne, veniva denunciato all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il compratore, veniva segnalato all’Autorità competente quale consumatore. Inoltre, entrambi, venivano contravvenzionati per essersi allontanati dal loro comune senza un grave motivo.