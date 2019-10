Spacciatore scappa e lascia la bici: nel cestino la droga pronta per lo spaccio

Mercoledì scorso verso le 17 una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli di Montecchio Maggiore, transitando per i consueti controlli nella zona di via Nogara, ha notato uno straniero, già conosciuto come frequentatore di zone in odore di spaccio, allontanarsi velocemente alla vista degli agenti. Perlustrata la zona, gli agenti hanno individuato, appoggiato sul cestino di una bicicletta, un involucro contenente 16 ovuli di hashish pronti per lo spaccio. In tutto altri 30 grammi di stupefacenti tolti dalla strada e un mancato guadagno di circa 500 euro per gli spacciatori. Sono in corso accertamenti per individuare il responsabile, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.