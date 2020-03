Spacciatore nigeriano e tossico padovano in auto nel parcheggio: denunciati

Le volanti della polizia di Vicenza hanno denunciato ieri due persone in zona San Pio X. Gli agenti hanno notato un’auto parcheggiata all’esterno del supermercato Eurospin. All’interno B.M. 28enne di Este (Padova), con precedenti per droga e G.M. 24enne nigeriano, senza precedenti con permesso scaduto in via di rinnovo. I due sono stati denunciati per non aver rispettato il decreto finalizzato a contenere la diffusione del coronavirus. Il nigeriano è stato trovato in possesso di 3 grammi di eroina, quindi è anche stato denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.