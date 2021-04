Spacciatore nigeriano ‘beccato’ con 10 dosi di cocaina

Continua imperterrita l’attività di spaccio (e di controllo delle forze dell’ordine) Campo Marzo. Ieri pomeriggio le volanti hanno notato uno strano movimento nei pressi di una panchina e dopo essersi avvicinate immediata è scattata la fuga di due tossici che si sono poi dileguati.

Il pusher, I.S., classe 95, è stato invece bloccato e trovato in possesso di 10 palline di cocaina pronte per essere vendute e 200 euro in contanti,; pertanto è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.