Spacciatore ingoia droga durante controllo: ieri altri due nigeriani denunciati

Continuano i servizi congiunti di carabinieri e polizia locale a Vicenza contro lo spaccio di droga.

Lo scorso 23 settembre furono arrestati 2 nigeriani con 0,65

grammi di eroina recuperata, il 29 settembre furono arrestati altri 2 nigeriani con 0,53 grammi di eroina e 0,25 grammi ci cocaina. Il 13 ottobre sono stati recuperati 61,5 grammi di marijuana (a carico di ignoti). Il 5 novembre un nigeriano è stato arrestato con 34 grammi di cocaina (presenza cane polizia locale). Ieri ultimo controllo in ordine di tempo. Due nigeriani sono stati denunciati a piede libero perché sorpresi a spacciare 0,63 grammi di cocaina ad una ragazza di Dolo di 37 anni (Venezia) in prossimità del Parco del Fanciullo. Si tratta di E. M. nigeriano 1980 senza fissa dimora e richiedente asilo, O.C. nigeriano del 1983 senza fissa dimora irregolare in Italia (sono state avviate le pratiche per l’espulsione). Quest’ultimo ha ingoiato una dose di droga durante il controllo.

Nel complesso 5 persone arrestate e 2 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio. Più di 100 le persone identificate.