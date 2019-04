Spacciatore in fuga si lancia dal quinto piano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Fuga rocambolesca con due feriti e abbandono di droga ieri pomeriggio alle 16.30 fra Campo Marzo e viale a Milano a Vicenza. Durante un controllo della Polizia Locale a Campo Marzo è stato fermato vicino al parco del Fanciullo il 23enne nigeriano Jonathan Egbe con protezione umanitaria. Il giovane dopo aver consegnato i documenti si è dato ad una precipitosa fuga verso viale Milano. Nell’inseguimento un agente è caduto e si è procurato una frattura ad un braccio e una ferita al naso. Nella corsa il nigeriano ha gettato a terra 25 grammi di marijuana ed è poi entrato nel portone del civico 60. Ha salito 5 piani e si è poi buttato in un cavedio precipitando per 10 metri ed atterrando su una tettoia. Si è procurato la rottura di due vertebre. In viale Milano sono arrivati subito i soccorsi del Suem 118, le volanti della polizia di Stato.