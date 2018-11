Spacciatore arrestato per la terza volta: saranno sentiti 15 consumatori

Negli ultimi giorni i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno posto in essere un’attività d’indagine volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti che si è conclusa ieri con un arresto.

Molte segnalazioni sono arrivate presso la Compagnia Carabinieri dai residenti del Comune di Cogollo inerenti ad un soggetto, tale IBHAWOH Osesumhen Destiny, nato in Nigeria il cl.1993, in quanto sembrava che avesse dei comportamenti sospetti e molto elusivi, nonché si accompagnasse spesso a molta gente dagli stessi atteggiamenti.

Raccolte le dovute informazioni del caso sullo stesso, questi risultava essere stato tratto in arresto già due volte nell’anno precedente ed in particolare:

28.06.2017 dalla Polizia Locale di Thiene per spaccio di stupefacenti;

20.07.2017 dal NORM CC di Thiene per spaccio di stupefacenti.

Considerando i precedenti e quanto riportato dai cittadini che avevano segnalato il soggetto, nei giorni scorsi i militari in borghese hanno posto in essere un’attività di osservazione nei confronti dell’IBHAWOH per riscontrare quanto sospettato.

Tra le tantissime persone con cui si è incontrato e con le quali sembrava intrattenere dei rapporti sospetti, vi era in particolare DOMINIC Emmanuel cl. 1980, arrestato sempre dai Carabinieri della Compagnia di Schio in data 21.10.2018 poiché aveva ingerito due ovuli di eroina dal peso totale di 22 gr. per sfuggire al controllo.

Considerato quanto premesso, i militari del Radiomobile hanno proceduto a fermare il soggetto mentre si trovava a bordo di un’autovettura con altri connazionali, E.M. cl. 1992, B.K cl. 1995, O.C. cl. 1991, nei pressi della Stazione FF.SS.. Da subito tutti quanti gli stranieri hanno mostrato un atteggiamento insofferente al controllo, perciò i radiomobilisti hanno condotto gli stessi in caserma per poterlo approfondire sul mezzo e sulle loro persone; nonostante al termine della perquisizione non sia stato rivenuto nulla di illegale in loro possesso, i soggetti hanno continuato ad avere un comportamento aggressivo nei confronti degli operanti, facendo così scattare una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Gli elementi raccolti nei giorni precedenti nei confronti di IBHAWOH sono stati comunque sufficienti per estendere la perquisizione anche presso la sua abitazione, soprattutto considerando che la stessa era sconosciuta fino a poco tempo prima in quanto lo stesso risulta formalmente senza fissa dimora.

In casa, dopo un accurato controllo, sono stati rinvenuti nascosti dietro al climatizzatore:

UN OVULO intero contenente grammi 11 circa lordi di eroina;

N.ro 31 dosi già pronte di eroina del peso di grammi 0,2 cadauna, per un totale di grammi 6,2;

Nr. 2 dosi già pronte di eroina del peso di grammi 0,75 cadauna, per un totale di grammi 1,5;

N.ro 10 dosi già pronte di cocaina del peso di grammi 0,25 cadauna, per un totale di grammi 2,5 ;

Nr. 2 dosi già pronte di cocaina del peso di grammi 1,00 cadauna, per un totale di grammi 2,0;

975,00 euro, presunto provento dell’attività illecita, nascosti sempre nella camera da letto, in parte sotto il materasso, i documenti d’identità italiani non corrispondenti al passaporto nigeriano, più altro materiale d’interesse.

Diversi PC e smartphone presumibilmente ceduti dagli acquirenti in cambio di sostanza stupefacente;

Diverso materiale da confezionamento.

Considerando quanto rinvenuto ed in particolare le modalità di confezionamento della droga, il suo valore sul mercato di circa 2300 euro e l’ingente quantità di denaro nella disponibilità dell’IBHAWOH, non giustificabile in quanto disoccupato, la Procura di Vicenza ha immediatamente concordato con la tesi investigativa dei militari del NOR, pertanto lo stesso è stato sottoposto all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei prossimi giorni si procederà a verbalizzare le dichiarazioni di più di 15 probabili acquirenti che sono stati identificati duranti le operazioni di osservazione.

Il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza.