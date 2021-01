Spacciatore 25enne con droga nella stampante

Durante il weekend appena passato sono stati intensificati i controlli da parte della Compagnia dei Carabinieri di Schio. I controlli hanno portato a risultati sia sul contrasto delle violazioni alle norme anti-covid sia sullo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza in qualità di assuntori ben 10 persone tutte maggiorenni, di cui 6 pregiudicate o con precedenti di polizia, residenti a Schio e Comuni limitrofi; in totale sono stati sequestrati quasi 30 gr. di marijuana e 4 gr. di hashish. Sono state inoltre elevate 7 sanzioni a persone per violazione norme anticovid.

Infine, rilevante è stata la perquisizione delegata dalla Procura di Vicenza che, sfruttando la presenza di numerose pattuglie sul territorio, è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Arsiero assieme al Nucleo Cinofili di Torreglia nei confronti di T.D., cittadino velese di 25 anni con precedenti. I militari, a seguito di alcune indagini, avevano avuto il sospetto che il soggetto praticasse attività di spaccio: la perquisizione ha dato modo di rinvenire nella sua abitazione complessivi 94gr. di marijuana e cocaina occultate all’interno di una stampante, nonché materiale idoneo per il confezionamento, bilancini di precisione e la somma di 105€, presunto provento dell’attività illecita, tutto posto sotto sequestro. T.D. è stato deferito s.l. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.