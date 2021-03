Spaccia la droga a un ragazzo: arrestato pusher

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nel corso della serata del 26 marzo i militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti E.H.R 42 anni, residente a Sovizzo, cittadino italiano.

I militari hanno individuato E.H.R. a bordo del proprio autoveicolo che in Via Alfieri veniva avvicinato in modo sospetto da vari soggetti.

E’ stato così possibile cogliere in flagranza di reato E.H.R. nell’atto di cedere 4 grammi di cocaina ad un ragazzo italiano. Entrambi sono stati repentinamente bloccati.

L’acquirente, a cui è stata tolta la patente di guida, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura mentre il pusher è stato arrestato e poi posto ai domiciliari.

Le successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare permetteva di recuperare ulteriori 6,5 grammi, materiale atto confezionamento nonché 270 euro in contanti,