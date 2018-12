Spaccata notturna in negozio: via 25mila euro di e-bike

Nella notte a Zanè, in Via Pra’ Bordoni, ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso del negozio Cavedon Moto, si sono impossessati di 19 biciclette di vario genere, principalmente elettriche, per un danno stimato intorno ai 20-25 mila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Thiene, che stanno acquisendo le immagini dell’impianto di video sorveglianza dell’esercizio e delle aziende circostanti per individuare i responsabili.