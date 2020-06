Furto da 300 mila euro a Noventa Vicentina: centinaia di capi di abbigliamento rubati

Alle ore 1.30 della notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, con quelli di Sossano e Lonigo, sono intervenuti a Noventa Vicentina in via della Cooperazione n. 15, nella ditta “La Pony Confezioni” di proprietà di BARBATO Riccardo Antonio, 53enne, Presidente della Confartigianato del mandamento di Noventa Vicentina, in quanto poco prima ignoti dopo aver prelevato dalla vicina ditta Brunello Arredamenti un furgone, lo hanno utilizzato come “ariete” per abbattere, rispettivamente, il cancello carraio ed un portone di accesso al capannone dove, una volta all’interno, sottraevano circa 400/500 capi di abbigliamento di alta moda già pronti per le successive consegne, il tutto caricato su un secondo veicolo che veniva utilizzato per la fuga.

Il valore della refurtiva è stato quantificato in € 300,000 circa, in parte coperto da assicurazione.

Le indagini della locale Stazione Carabinieri e della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza proseguono anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.