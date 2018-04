SOVIZZO – Una targa per la partigiana “Marta” dei Piccoli Maestri

Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del 25 Aprile l’Amministrazione di Sovizzo, in collaborazione con i Gruppi Alpini di Sovizzo e di Tavernelle, ha inaugurato martedì, presso il cortile dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo, una targa in onore della partigiana Maria Setti. Lo scoprimento della targa si è tenuta alla presenza delle classi terze della scuola media sovizzese, a cui sono stati rivolti i discorsi celebrativi del Sindaco di Sovizzo, Marilisa Munari, del presidente della sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Danilo Andriollo, e del dirigente dell’istituto comprensivo, Carlo Dal Monte. La cerimonia, dopo il silenzio intonato dai membri del Gruppo Alpini, è proseguita con la lettura della targa e il simbolico interramento, da parte degli studenti, dell’albero di fronte al quale sarà posta la targa in ricordo di Maria Setti, la partigiana “Marta” dei Piccoli Maestri di Luigi Meneghello. “Questo monumento – dichiara il sindaco Marilisa Munari – deve essere spunto di riflessione sulla storia di questa nostra straordinaria concittadina, che ha avuto l’ardore di opporsi alle avversità e di concedere il suo aiuto a quanti erano in difficoltà, in un momento storico in cui manifestazioni come la sua di altruismo aveva purtroppo serie ripercussioni. Speriamo che questo luogo diventi un simbolo, insieme alla casa della “Marta” dei Piccoli Maestri, dell’impegno che fin dalla giovane età queste persone hanno saputo mettere nel lottare per i loro ideali di libertà, ispirando le giovani generazioni a seguirne l’esempio.”